Due vittorie per trovarsi in corsa per i playoff o due sconfitte per sprofondare nel baratro della zona retrocessione. Quella di questa Serie B è la classifica più corta di sempre con 17 squadre racchiuse in 8 punti (qui il confronto con la passata stagione).

Nell’epoca dei tre punti e dopo 15 giornate mai c’è stato un divario pari o inferiore a otto punti tra la terza e la penultima in classifica. Lo scrive Benedetto Giardina nel Giornale di Sicilia.

Solo due volte, dopo il 15esimo turno, c’è stata una classifica così corta: nella stagione 1995/96 e in quella 2002/2003. Il Palermo dopo la vittoria di Benevento, quindi, ha in mano le chiavi per cambiare il proprio futuro.

