Serie B, nessun rinvio dei playout: la Lega ufficializza date, orari e squadre partecipanti

Dopo mille difficoltà, arriva il comunicato della Lega B che ufficializza date, orari e squadre partecipanti al playout. Sarà Sampdoria – Salernitana e si giocherà regolarmente il 15 e il 20 giugno.

La gara d’andata si giocherà domenica 15 giugno alle 20.30, in casa della Sampdoria, mentre il ritorno, a Salerno, è in programma venerdì 20 giugno sempre alle 20.30. Nelle ultime ore sembrava diventare concreta la possibilità di un nuovo rinvio del playout, ma la Lega B ha ‘tirato dritto’.

Il Collegio di Garanzia del Coni ha infatti respinto, dichiarandolo inammissibile, il ricorso presentato dalla Salernitana contro la Lega B e la FIGC. La società granata puntava all’annullamento o alla revoca del rinvio dei playout, ma ha incassato una dura sconfitta sul piano legale, con l’aggiunta di una pesante sanzione economica. Un provvedimento raro per il contesto sportivo, che conferma la linea dura dell’organo giudicante.





Nonostante il primo stop, la Salernitana ha deciso di rilanciare presentando un nuovo ricorso al Tribunale Federale Nazionale. L’udienza cautelare è stata fissata per venerdì, appena 48 ore prima della gara d’andata del playout. Qualora il tribunale dovesse accogliere la richiesta, la regolare disputa del doppio confronto salvezza diventerebbe difficilmente realizzabile, soprattutto considerando che l’udienza di merito è in programma solo per giovedì 19 giugno.

LA NOTA DELLA LEGA

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

▪ visti i CC.UU. LNPB nn. 211 del 18 maggio 2025 e 224 del 5 giugno 2025;

▪ preso atto della Decisione/0111/CFA-2024-2025, Reg. Proc. n. 0120/CFA/2024-2025;

▪ vista la Classifica Finale aggiornata del Campionato Serie BKT 2024/2025 di cui all’odierno C.U. LNPB n. 225;

▪ a parziale modifica di quanto previsto dal C.U. LNPB n. 209 del 14 maggio 2025; comunica che le gare di Play-Out si disputino secondo il seguente programma:

Gara di andata

Domenica 15 giugno 2025 ore 20.30 SAMPDORIA – SALERNITANA

Gara di ritorno

Venerdì 20 giugno 2025 ore 20.30 SALERNITANA – SAMPDORIA