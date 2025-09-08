Serie C, annullata la penalizzazione al Foggia: restituiti 3 punti ​​

Cambia la classifica del girone C di Serie C: al Foggia è stata infatti tolta la penalizzazione di 3 punti inflitta inizialmente per violazioni amministrative.

Il club pugliese, al centro di mille polemiche e con un inizio di stagione travagliato, sale dunque da 0 a 3 punti in virtù della vittoria ottenuta in casa contro il Sorrento. Le altre due partite sono state perse in trasferta con Catania e Giugliano.

Il comunicato

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha accolto il reclamo del Calcio Foggia 1920 (Girone C di Serie C), prosciogliendo la società e annullando la penalizzazione di 3 punti in classifica inflitta lo scorso 31 luglio dal Tribunale Federale Nazionale. La società era stata sanzionata per una serie di violazioni di natura amministrativa.



