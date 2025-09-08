Sudtirol - Palermo, info settore ospiti: capienza e prezzo del biglietto ​​

AGGIORNAMENTO DEL PALERMO: Sudtirol-Palermo: settore ospiti (6) esaurito❗️Si consiglia di acquistare i biglietti nel settore 4B adiacente (non riservato esclusivamente ai tifosi rosanero)

La prima trasferta è pure la più lunga della stagione: il Palermo ha pubblicato delle informazioni utili per i tifosi che vogliono seguire la squadra in trasferta per la partita contro il Sudtirol, match in programma domenica 14 settembre alle ore 17.15.

Il settore ospiti dello stadio Druso ha una capienza di 625 posti, il prezzo del biglietto è di 17 euro, la vendita libera è già iniziata.





Il comunicato

FC Sudtirol rende noto che alle ore 12.00 di lunedì 8 settembre inizierà la vendita dei biglietti per il settore ospiti per la partita tra Sudtirol e Palermo, valevole per la 3ª giornata del Campionato Serie BKT 2025-2026 e in programma domenica 14 settembre alle ore 17.15 presso lo Stadio “Druso”.

I tagliandi, acquistabili online sul circuito Vivaticket, saranno in vendita fino alle ore 19.00 di sabato 13 settembre.

Il settore 6, riservato ai tifosi ospiti, ha una capienza di 625 posti.

PREZZI

INTERO: € 17,00 (più eventuali diritti di prevendita)

TUTTE LE INFO QUI

