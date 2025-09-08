Israele - Italia, le formazioni ufficiali ​​

Redazione 08/09/2025 19:25

Partita importantissima per l’Italia di Gennaro Gattuso: gli azzurri giocano contro Israele, selezione più insidiosa dopo la Norvegia. Il ct sceglie le due punte con una difesa a tre.

Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 20.45)

ISRAELE (4-2-3-1) – Da.Peretz, Dasa, Nachmias, Lemkin, Revivo; E.Peretz, Do.Peretz; Khalaili, Gloukh, Solomon; Biton.

A disposizione: O. Glazer, Nir On, Shlomo, Gandelman, Shua, Baribo, Mizrahi, Kanichowsky, Jehezkel, Turgeman, Blorian, Azoulay.


Commissario tecnico: Ran Ben Shimon.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Retegui, Kean.

A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Rovella, Raspadori, Calafiori, P.Esposito, Frattesi, Orsolini, Cambiaso, Maldini.

Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

