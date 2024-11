Serie C girone C, 17a giornata: Altamura ospita Trapani, il Catania la Cavese

Nella 17a giornata del Girone C di Serie C in scena il Trapani che porva a dare continuità all’ultimo successo sfidando in esterna l’Altamura; poi tocca al Catania, impegnato nella sfida con la Cavese. Messina domani ospite della Turris.

IL PROGRAMMA

Sabato 30 novembre 2024

Altamura – Trapani: ore 15.00





Benevento – Ceignola: ore 15.00

Foggia – Crotone: ore 15.00

Latina – Picerno: ore 15.00

Catania – Cavese: ore 17.30

Domenica 1 dicembre 2024

Casertana – Potenza: ore 15.00

Juve U23 – Taranto: ore 17.30

Turris – Messina: ore 17.30

Lunedì 2 dicembre 2024

Monopoli – Avellino: ore 20.30

Sorrento – Giugliano: ore 20.30