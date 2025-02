Serie C, Marani: “Bisogna ragionare sugli indicatori per l’iscrizione ai campionati”

Il presidente della Serie C Matteo Marani ha convocato una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo di Lega Pro per parlare dei problemi del campionato e delle preoccupazioni dei club che stanno vivendo una stagione con delle situazioni ai limiti. Tra i temi più importanti c’è quello dei parametri per l’iscrizione ai campionati ma anche una diminuzione del numero di club.

“Le norme per il pagamento degli stipendi sono giuste e necessarie, soprattutto a favore dei club virtuosi che pagano regolarmente gli emolumenti – afferma – In questi giorni siamo costantemente in contatto con il presidente federale e tutti gli uffici FIGC per cercare di dare un contributo fattivo a una situazione che vede i tifosi della Serie C comprensibilmente preoccupati“.

Marani ha poi aggiunto: “Al contempo, abbiamo già dato e ribadiamo la nostra disponibilità al Consiglio federale per ragionare quanto prima sugli indicatori per l’iscrizione ai campionati già previsti nel piano industriale federale“.