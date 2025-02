Messina in crisi, il Comune: “Profonda preoccupazione e disappunto”

Sono ore caldissime in casa Messina per la situazione economica che rischia seriamente di compromettere il futuro del club. Nelle scorse ore infatti, tramite un comunicato stampa ufficiale, la società AAD Invest Group ha confermato il ritardo nei pagamenti dei contributi e del conseguente rischio di penalizzazione, che metterebbe in salita la strada verso la salvezza.

Secondo l’avvocato Mattia Grassani, uno dei maggiori esperti di queste situazioni, “Se la violazione relativa all’ultimo trimestre è circoscritta alle ritenute Irpef, Inps ed eventuale Iva sono previsti soltanto due punti di penalizzazione. Questo perché si tratta della prima irregolarità da parte di un club che in passato era sempre stato virtuoso”.

In questa situazione di caos si è espresso il comune di Messina attraverso una nota stampa nella quale esprime profonda preoccupazione e disappunto: “Non si tratta tanto di contestare la gestione operativa della società, ma di sottolineare, con rammarico, che tale evento mette a rischio il significato e l’importanza dei simboli che rappresentano l’identità e la storia della squadra“.





Proprio per questo, il sindaco Federico Basile ha espresso “la propria disponibilità ad avviare tutte le interlocuzioni necessarie per un confronto finalizzato a creare le condizioni per ripristinare quel clima di serenità necessario non solo all’interno della squadra, ma anche tra le tifoserie e l’intera comunità messinese”.

