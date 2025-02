Cosenza – Palermo, le probabili formazioni: avanti con la difesa a 3

(AGGIORNATO IL 20 FEBBRAIO, ORE 12.08). Ecco le probabili formazioni di Cosenza – Palermo, match valido per la 27a giornata della Serie B 2024/25 (appuntamento domenica 23 febbraio, alle ore 15, stadio San Vito “Gigi Marulla” di Cosenza):

COSENZA (3-5-2): Micai; Hristov, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi, Kouan, Gargiulo, Kourfalidis, D’Orazio; Fumagalli, Artistico.

Indisponibili: Florenzi, Cruz, Zilli





Squalificati: /

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Blin, Magnani; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Lund; Segre (Verre), Brunori; Pohjanpalo.

Indisponibili: Gomis, Di Bartolo, Di Mariano, Henry, Nikolaou

Squalificati: Ceccaroni, Diakité

Alessio Dionisi dovrebbe scegliere ancora lo schieramento con la difesa a tre, nonostante le tante assenze nel reparto. Sembra difficile il ritorno alla difesa a 4, l’allenatore sta provando soluzioni per mantenere il sistema di gioco utilizzato nelle ultime partite. Per la gara col Cosenza sono indisponibili Ceccaroni e Diakité per squalifica, mentre Nikolaou è in forte dubbio. Buone notizie in avanti: Insigne e Di Francesco sono tornati ad allenarsi con i compagni.

DIFESA

In porta è confermato Audero. La grande novità dovrebbe riguardare l’arretramento di Blin al centro dello schieramento a tre. Il francese ha già ricoperto questo ruolo in passato, anche se in rarissime occasioni. Baniya dovrebbe essere confermato sul centrodestra, mentre Magnani traslocherebbe sul centrosinistra. Nikolaou al massimo punta alla convocazione.

CENTROCAMPO

Con l’eventuale arretramento di Blin, si libererebbe un posto al centro che dovrebbe essere occupato da Gomes. Pierozzi sostituisce lo squalificato Diakité, a sinistra c’è Lund. Ranocchia è confermato dal primo minuto.

ATTACCO

Brunori e Pohjanpalo non si toccano, mentre c’è un dubbio per quanto riguarda l’altro trequartista. Segre è in leggero vantaggio nel ballottaggio con Verre, ma la scelta dipenderà da che tipo di partita vuole impostare Dionisi.

