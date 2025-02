Salernitana – Frosinone sarà visibile gratis su Dazn

Salernitana– Frosinone, match delle 27a giornata di Serie B, sarà disponibile gratis su Dazn. La partita è in programma domenica 23 febbraio alle 17.15.

Per chi non è già abbonato a Dazn, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente con e-mail, nome e cognome.

Il pareggio non serve a nessuno all’Arechi. La Salernitana di Breda cerca il riscatto dopo la partita di Carrara persa per 3 – 2. Una vittoria contro i ciociari permetterebbe ai granata di arrivare a quota 28 in classifica, seppur comunque dentro la zona playout. Il Frosinone del nuovo allenatore Bianco, reduce da due pareggi consecutivi contro Catanzaro e Reggiana, è alla disperata ricerca di punti: la vittoria domenica sarebbe importantissima in ottica salvezza per scavalcare in classifica proprio i campani e salire a quota 26 punti.





IL COMUNICATO

