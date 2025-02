I residenti a Palermo non potranno andare a Cosenza: trasferta vietata

I tifosi residenti a Palermo non potranno essere a Cosenza per la partita di domenica. Manca ancora l’ufficialità, ma la decisione è stata presa: niente trasferta per i residenti del capoluogo siculo. Il settore ospiti non sarà dunque chiuso totalmente, ma mancherà una grossa fetta del popolo rosanero.

Secondo indiscrezioni, la decisione delle autorità sarebbe motivata dal timore di possibili incroci tra le tifoserie palermitane e catanesi, dato che nella stessa giornata il Catania sarà impegnato in trasferta ad Altamura. La concomitanza dei due incontri ha complicato la gestione dell’ordine pubblico, aumentando i rischi legati agli spostamenti dei gruppi ultras.

Le preoccupazioni principali riguardano gli snodi nevralgici, come gli imbarcaderi di Messina, punto di passaggio obbligato per i tifosi siciliani diretti verso la Calabria e la Puglia. La possibilità di un incrocio tra le due tifoserie, storicamente rivali, ha spinto le forze dell’ordine a considerare misure drastiche. L’obiettivo è quello di prevenire potenziali tensioni e criticità logistiche.





Intanto, il Cosenza ha avviato la prevendita per la partita contro il Palermo, ma la scelta di mantenere i prezzi standard dei biglietti ha suscitato malumori tra i supporter rossoblu. Nonostante la possibilità di sfruttare l’importanza della gara per riempire il San Vito-Marulla, la società ha ignorato le richieste di riduzione dei prezzi. Curve e Tribuna B sono tornate in vendita a 16 euro, un netto rialzo rispetto ai prezzi calmierati proposti per la sfida contro la Carrarese.

La delusione dei tifosi è palpabile: l’iniziativa dedicata agli Under 14, che riserva 900 posti gratuiti in Tribuna B, non è bastata a placare il malcontento generale. Con la squadra in difficoltà e la salvezza ancora lontana, il rischio è che il match contro il Palermo faccia registrare il record negativo di presenze stagionali, peggiorando il clima già teso tra la società e la tifoseria.

