Balotelli fuori dai piani del Genoa, il ds: “Lavoriamo per trovare una soluzione”

Mario Balotelli è fuori dai piani del Genoa. Il calciatore nato a Palermo è arrivato in Liguria da svincolato a ottobre 2024, in un momento particolare per il Grifone, che cercava punti fondamentali per la salvezza.

Alla corte di Gilardino, il classe 1990 ha totalizzato 24 minuti da subentrato contro Parma (rimediando un’ammonizione) e Como. Da quando è subentrato Patrick Vieira in panchina, Balotelli ha giocato solamente 38 minuti in 13 partite, saltandone alcune per infortunio ma non venendo convocato, per scelta tecnica, nelle ultime quattro di queste, segnale che il rapporto tra i due non è mai decollato.

A proposito della situazione è intervenuto il direttore sportivo del Genoa, Marco Ottolini, che in un’intervista per il Secolo XIX ha spiegato che ci sono stati dei colloqui con il calciatore per chiarire le dinamiche sul suo futuro: “Con Mario ci siamo parlati in maniera chiara. Si allena, è in lista, ci sono ancora alcuni mercati aperti e vediamo quello che si potrà fare. Ci sono semplicemente giocatori che sono più adatti al nostro tipo di calcio. Mario ha voglia di giocare ancora, lavoriamo per trovare una soluzione“.





