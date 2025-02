Cosenza – Palermo, apre la vendita del settore ospiti: tutte le info e le condizioni

Nessun residente a Palermo potrà essere presente allo stadio per tifare i rosa nel match contro il Cosenza, ma ciò non vuol dire che il settore ospiti del “Marulla” resterà chiuso. Il club calabrese ha comunicato che dalle ore 19 di giovedì 20 febbraio fino alle ore 19 di sabato 22 febbraio la vendita dei biglietti del settore ospiti (capienza di 806 posti) sarà aperta ai non residenti a Palermo possessori della “SIAMOAQUILE CARD”.

IL COMUNICATO

Il Cosenza Calcio rende noto che i biglietti per il settore ospiti per assistere alla gara tra Cosenza e Palermo, valevole per la 27ª giornata del campionato di Serie BKT e in programma domenica 23 febbraio alle ore 15.00 presso lo Stadio San Vito – Gigi Marulla, saranno in vendita dalle ore 19.00 di giovedì 20 febbraio fino alle ore 19.00 di sabato 22 febbraio.

I biglietti saranno acquistabili online su Vivaticket e nei punti vendita Vivaticket (il giorno gara non sarà possibile acquistare tagliandi presso i botteghini dello Stadio).





Come da decreto prefettizio del 18/02/2025, è vietata la vendita di titoli d’accesso in tutti i settori dell’impianto sportivo ai residenti nella provincia di Palermo.

Come da verbale del GOS del 20/02/2025, i tifosi rosanero non residenti nella provincia di Palermo potranno acquistare tagliandi nel settore ospiti esclusivamente se sottoscrittori del programma di fidelizzazione del Palermo FC, la SIAMOAQUILE CARD. Il settore riservato ai tifosi ospiti ha una capienza di 806 posti.

PREZZI

INTERO: € 16,00