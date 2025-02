TeleOne, il canale di “Rosanero Web&Tv” è il più seguito di gennaio

TELE ONE è la tv più seguita in Sicilia nel mese di Gennaio 2025, diventando la rete locale con il più alto ascolto medio in tutta l’isola. Il canale che ospita, insieme a Stadionews, il programma calcistico “Rosaenero Web&Tv” condotto dal direttore Guido Monastra ha fatto registrare 4.412 telespettatori che in ogni minuto del giorno in media sono sintonizzati sul canale 16, con 1.417.453 contatti netti in un mese.

E’ quanto si evince dagli ultimi dati Auditel, che sono il principale indicatore del successo delle emittenti televisive in Italia, che hanno certificato questo primato, confermando un trend che ha visto numeri in continua ascesa negli ultimi anni.

Nell’intera annualità 2024, infatti, i dati avevano consegnato stabilmente a Tele One la seconda piazza a livello regionale.

Primi anche nei social, la pagina Facebook, infatti, vanta oltre 520.000 followers con 100 milioni di interazioni mensili 100 ed il canale Youtube ha oltre 20 milioni di visualizzazioni con oltre 300.000 ore di video visti e con una crescita di quasi 150.000 visualizzazioni al mese.





“Questo successo – commenta l’editore Speciale – ci inorgoglisce e premia la qualità delle nostre produzioni e la professionalità della nostra squadra. E’ il frutto di un mix vincente di contenuti, qualità e vicinanza al territorio. Non è un caso che durante il mese di Gennaio numerosi programmi di punta abbiano registrato ascolti record”.