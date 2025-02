Palermo, due calciatori tornano a lavorare in gruppo. Ancora in dubbio Nikolaou

Doppia seduta per il Palermo ieri a Torretta, in vista del prossimo incontro col Cosenza. Dall’allenamento dei rosanero emergono buone sensazioni riguardo alcuni degli infortunati.

Di Francesco e Insigne, infatti, sono tornati a lavorare in gruppo e il Giornale di Sicilia spiega come soprattutto il primo possa essere utile alla causa per la sua duttilità.

Resta ancora in dubbio, invece, Nikolaou. “Una sua eventuale assenza, chiaramente, costringerebbe quasi sicuramente al cambio di modulo, a meno di adattare (Blin?) nel ruolo di centrale”, si legge.