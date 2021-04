Il Consiglio di Lega Pro si riunisce per discutere lo slittamento del finale di stagione, e il conseguente inizio dei playoff e dei playout. I continui rinvii dovuti ai focolai scoppiati nelle varie squadre dei tre gironi hanno spinto il presidente Ghirelli a proporre delle modifiche al calendario del finale di stagione che saranno messe ai voti e che permetteranno il corretto svolgimento di tutte le partite.

Il Palermo aspetta con attenzione quella che dovrebbe essere una semplice formalità: per i rosa, colpiti indirettamente dal caos rinvii, è stata sancita la data di recupero del match contro il Monopoli. Si giocherà il 7 aprile, ma non sono mancate le polemiche da parte del tecnico dei pugliesi Scienza, dato che a distanza di pochi giorni il club è tutt’altro che fuori dall’emergenza.





Ma lo slittamento sarà di fondamentale importanza per la scelta della data di Palermo – Foggia, l’altra partita rinviata e in attesa di essere piazzata in una data utile. Sotto questo aspetto, lo slittamento del calendario risulta cruciale.

Si discuterà inoltre un possibile ritorno al format playoff che si è tenuto fino al 2019: in situazione pre Covid infatti i passaggi a partire dal primo turno nazionale venivano decisi con incontri andata e ritorno, cosa che non è stata possibile lo scorso anno, con lo scoppio della pandemia. Il Consiglio, riporta Il Giornale di Sicilia, valuterà questa eventualità.