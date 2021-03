Marcatori: 2′ s.t. Sensi (I), 45′ s.t. Immobile (I) su rigore

–

L’Italia sbriga anche la “pratica” Lituania e fa 3 su 3 nelle qualificazioni mondiali. Ancora percorso netto per gli azzurri guidati dal ct Mancini, che a Vilnius vincono 2-0 (decisive la rete di Sensi a inizio ripresa e Immobile su rigore nel recupero) e chiudono a punteggio pieno la prima finestra dei match in vista della coppa del mondo di Qatar 2022. Un risultato che regala un record a Roberto Mancini: è infatti il 25esimo risultato utile consecutivo alla guida della Nazionale (eguagliato Lippi).

Mancini cambia molto la formazione iniziale rispetto alla Bulgaria e nel primo tempo la prestazione degli azzurri non sembra molto brillante: la Lituania si mette a protezione della propria metà campo e l’Italia non riesce a sfondare. L’unica vera palla gol è sui piedi di El Shaarawy che però non riesce a centrare la porta da pochi metri. Brivido invece per Donnarumma che per poco non si fa beffare dal rimbalzo del pallone sul terreno di gioco (sintetico e non esattamente impeccabile).





Gli azzurri cambiano marcia a inizio ripresa e sbloccano subito il risultato grazie a un tiro dalla distanza di Sensi (appena entrato in campo). E l’Italia va a un passo al raddoppio con una doppia conclusione di Pessina e Immobile e poi con un tiro al volo di Locatelli parato da Svedkauskas. Gli azzurri assediano l’area di rigore lituana per chiudere il match… e i lituani per poco non centrano il pareggio in contropiede: Donnarumma salva su Eliosius al 73′. L’Italia si rituffa all’attacco e costruisce varie occasioni. E all’ultimo minuto di recupero la Lituania concede un calcio di rigore; immbole non sbaglia