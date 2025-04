Serie D, Chianese (Acireale): “Buon pari con la Nissa, altri risultati mi lasciano perplesso. Spero tutti giochino con professionalità”

Continua a lottare per la salvezza in Serie D Girone I l’Acireale che esce con un buon 2-2 sul campo di una Nissa quinta forza del campionato che sta provando a lottare per agganciare la zona play off. I biancoscudati infatti sono a -3 dalla Vibonese quinta, mentre i granata restano invischiati in zona play out occupando la quintultima posizione.

Al “Tomaselli” di Caltanissetta un 2 – 2 che ha divertito soprattutto gli spettatori neutrali. In avvio di gara un’autorete di Manoni porta avanti la Nissa ma arriva alla mezz’ora il pari acese firmato da Andreassi. Prima dell’intervallo Maltese riporta avanti i padroni di casa ma a 7 dal triplice fischio Rodio firma il 2-2 che vale un punto a testa.

Mauro Chianese, allenatore dell’Acireale, ha commentato così la sfida: “Abbiamo giocato contro una squadra che non regalava nulla. Siamo partiti un po’ contratti, faticando sugli esterni. Sicuramente la loro inferiorità numerica ci ha avvantaggiati. Nel finale l’abbiamo ripresa e potevamo anche vincerla”.





Chianese parla degli altri risultati: “Noto che contro di noi, come è giusto che sia, tutti giocano a mille e le partite sono combattute. Onestamente ho visto qualche risultato che mi ha lasciato perplesso. Mi auguro che fino alla fine ci sia la massima professionalità da parte di tutte le squadre. Ribadisco, alcuni risultati mi lasciano perplesso”.

