Serie D, Enna cambia l’allenatore: Passiatore prende il posto di Pagana

L’Enna ha annunciato l’ingaggio di Francesco Passiatore come nuovo allenatore. Il tecnico, 53 anni, subentra a Peppe Pagana. Passiatore proviene da esperienze recenti con la Sancataldese e il Bisceglie. Durante la conferenza stampa di presentazione, ha manifestato apprezzamento per l’opportunità di allenare a Enna, citando il legame con la Sicilia, maturato durante la sua carriera da calciatore a Catania.

Insieme a Passiatore, è stato presentato il suo vice, Alfredo Cimino. Entrambi hanno espresso soddisfazione per l’incarico, sottolineando l’ambizione della società.

Il presidente dell’Enna Luigi Stompo, e il direttore generale, Fabio Montesano, hanno evidenziato il ruolo di Pietro Lo Monaco, ex dirigente del Catania, nella mediazione per l’arrivo di Passiatore. La dirigenza ha ribadito l’obiettivo di fornire alla squadra le risorse necessarie per la permanenza in Serie D.





La società ha riconosciuto le difficoltà legate al mantenimento della categoria, dichiarando la determinazione nel confermare la propria posizione. Il lavoro di Passiatore e del suo staff è considerato fondamentale per consolidare la squadra nelle restanti partite di campionato.

Francesco Passiatore è stato scelto per la sua esperienza nel calcio siciliano. La società punta sul suo approccio e sulla sua capacità di motivazione per raggiungere la salvezza.

