Serie D girone I, 32a giornata: vincono Siracusa e Reggina. Bene la Sancataldese

Il Siracusa batte il Paternò in casa e continua la propria cavalcata. Dopo questo successo, i siciliani salgono a quota 72 punti. La Reggina, prima inseguitrice, resta in scia e batte in trasferta il Locri 2 – 3, portandosi a una sola lunghezza dai siciliani. Colpo salvezza per la Sancataldese, che vince 2 – 1 contro il Sant’Agata e guadagna tre punti fondamentali. Vittoria importante, anche questa in ottica salvezza, per l’Enna, che vince 0 – 2 contro la Nissa.

I RISULTATI

Siracusa – Paternò: FINALE 3 – 0

Locri – Reggina: FINALE 2 – 3





Nissa – Enna: FINALE 0 – 2

Pompei – Acireale: FINALE 2 – 1

Sambiase – Licata: FINALE 1 – 0

Sancataldese – S.Agata: FINALE 2 – 1

Scafatese – Igea Virtus: FINALE 4 – 0

Castrumfavara – Ragusa: FINALE 1 – 1