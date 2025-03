Serie D: la lotta salvezza è infuocata, almeno 5 siciliane a rischio

Domenica dalle 14,30 tornerà ad alzarsi il sipario sul campionato di Serie D girone I con la 28^ giornata. Tutti i verdetti sono da definire, con il Siracusa capolista che punta ad ottenere la promozione in Serie C tenendo a debita distanza la Reggina seconda. La vera bagarre è però nella parte bassa della classifica, tutti i giochi sono aperti e almeno cinque siciliane lottano per mantenere la categoria.

Zona tranquilla (o quasi)

Nissa, Igea e Paternò ormai sono ad un passo dal festeggiare la salvezza, rispettivamente con 42, 39 e 37 punti. Per loro c’è addirittura qualche piccolo spiraglio di agganciare il treno play off. Un po’ più in bilico le situazioni di CastrumFavara e Ragusa, con 33 e 32 punti, che devono raccogliere almeno una decina di punti nei 21 che restano fino al termine del campionato.

Zona play out

Appena fuori dalla zona play out c’è l’Acireale, a quota 30, a +3 dal quintultimo posto che significherebbe dovere giocare i play out. Lottano per provare a uscire dagli spareggi Sancataldese ed Enna, entrambe a quota 27, che sperano in un finale di stagione positivo per tentare di evitare ulteriori 90 minuti thrilling.





Retrocessione diretta

Con il ritiro dell’Akragas, che era fanalino di coda e ormai comunque condannata, a rischio retrocessione diretta oltre ai calabresi del Locri ci sono Licata e Sant’Agata. I gialloblù attualmente sono ultimi a pari punti con i calabresi e aspirano almeno ad agganciare la possibilità di giocare il play out. I biancazzurri della provincia di Messina proveranno ad ottenere la salvezza diretta, ma almeno a conquistare abbastanza punti per giocare lo spareggio retrocessione tra le mura amiche.

