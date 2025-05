Serie D, l’Enna festeggia la salvezza. Il presidente Stompo: “Scritta l’ennesima pagina di storia”

Con un colpo di coda l’Enna festeggia all’ultimo respiro la salvezza in Serie D girone I senza passare dal play out. I gialloverdi hanno chiuso la stagione al sestultimo posto con 36 punti, +1 sulla zona spareggi per non retrocedere.

Decisiva la vittoria nell’ultima giornata per 3-1 sul campo del Pompei. Gara che si era messa in salita già al 3’ con i campani avanti grazie ad un rigore di Puntoriere. È di Bamba la rete del pari, mentre a completare la rimonta ed il sorpasso ci pensa Cicirello dagli 11 metri. Nella ripresa il tris che chiude i conti grazie al gol di Nardella.

È felice il presidente Luigi Stompo: “Dei grandi risultati ottenuti negli ultimi anni, inclusa la promozione in D della scorsa stagione dopo oltre 30 anni, questa salvezza è l’obiettivo più bello. Abbiamo vissuto una stagione difficile, con tante problematiche e confrontandoci con un livello che non conoscevamo. Ce l’abbiamo messa tutta, esplodere di gioia con i nostri tifosi è stato stupendo. Sono emozionato e felice, abbiamo scritto ancora una pagina di storia di questo club”.





Si accoda il dg Fabio Montesano: “Siamo stati onesti sin dall’inizio della stagione, con umiltà abbiamo detto che avremmo dovuto lottare fino all’ultima partita. Qualcuno non ci ha dato fiducia, ma abbiamo dimostrato di potere stare in questa categoria. Ringraziamo di cuore il mister Passiatore, il dirigente Panico, il direttore Lo Monaco, perché nel momento più difficile della stagione ci sono stati vicini”.