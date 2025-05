Serie D, Acireale condannato al play out. Chianese: “Mi assumo ogni responsabilità”

È calato il sipario sulla stagione regolare 2024/2025 di Serie D girone I. Tra le squadre più deluse c’è l’Acireale che non è riuscito ad evitare di essere coinvolto nella zona play out e dovrà quindi giocare lo spareggio salvezza.

Ai granata sarebbe bastato vincere sul campo del praticamente già retrocesso Locri, ma nell’ultima gara del campionato è arrivato un 1-1 che ha lasciato tanto amaro in bocca. I calabresi sono passati in vantaggio con Leveque nella prima frazione, è di Mokulu al 57’ il gol che è valso la parità per i siciliani.

Mauro Chianese, al termine della gara, ha detto: “Abbiamo approcciato veramente male la partita, mi assumo ogni responsabilità. Abbiamo vissuto una settimana particolare che ha portato ad una prestazione insufficiente, nella prima frazione non siamo proprio scesi in campo. Siamo andati in difficoltà, paradossalmente nella ripresa è cambiato il nostro atteggiamento, ma i primi 60 minuti non sono stati da Acireale. Poco carattere, mi assumo, ripeto, ogni responsabilità”.





Chianese fa autocritica: “I ragazzi cercano sempre di dare il massimo, se qualcosa è andato storto sicuramente è colpa mia e delle mie scelte. Adesso ci aspetta una settimana importante, dobbiamo lavorare sodo per arrivare al play out al meglio perché dobbiamo assolutamente salvare questa categoria”.