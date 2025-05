Siracusa, festa per il ritorno in Serie C. Il presidente Ricci: “Abbiamo coronato un sogno”

Il Siracusa completa la cavalcata nel girone I di Serie D nel migliore dei modi, chiudendo il campionato al primo posto che vale la promozione e il conseguente ritorno in Serie C dopo sei anni di calvario. Siracusa che dunque chiude la stagione al primo posto con 78 punti a +1 sulla Reggina seconda che si è fermata a 77.

Gli aretusei nell’ultima giornata hanno espugnato il campo dell’Igea vincendo per 3 – 1 e con qualche brivido nel corso della gara. Azzurri in vantaggio alla mezz’ora con Convitto, ma al quarto d’ora della ripresa un rigore di Trombino ha permesso ai barcellonesi di rimettere tutto in parità con la Reggina che contemporaneamente vinceva con la Sancataldese ed era virtualmente prima. Al 62′ però Acquadro ha riportato i suoi avanti e al 67′ Puzone ha messo il sigillo sul tris finale.

È raggiante a fine gara il presidente Alessandro Ricci, con i capelli tinti di blu dall’attaccante Maggio, che ha detto: “Abbiamo completato un percorso iniziato molti mesi fa. Nella scorsa stagione ci è rimasto l’amaro in bocca, in questa siamo stati in testa alla classifica ininterrottamente dalla fine di ottobre”.





Ricci poi ha elogi per tutti: “Questo non è un gruppo ma una vera e propria grande famiglia. Tutti quelli che ci sono stati vicini meritano un grazie, forse erano in pochi all’inizio del percorso. Siamo davvero entusiasti per questo traguardo”.

