Siracusa in Serie C, Zenga: “Non pensavo di potermi emozionare così”

Il Siracusa torna in Serie C dopo sei anni, e a Piazza Duomo esplode la festa. Migliaia di tifosi hanno accolto gli aretusei al rientro da Barcellona Pozzo di Gotto, dove la vittoria per 2-1 contro l’Igea Virtus ha sancito lo storico ritorno tra i professionisti.

Tra i protagonisti di questa cavalcata trionfale ci sono senza dubbio il presidente Ricci e l’allenatore Turati, che hanno parlato di un sogno finalmente realizzato. “I ragazzi sono stati splendidi anche perché dopo ogni mezzo passo falso erano pronti a ripartire. Penso si siano visti tutti i frutti del nostro lavoro“, ha dichiarato il tecnico.

Grande commozione anche per il brand ambassador Walter Zenga, visibilmente emozionato dal traguardo raggiunto. “Non era semplice – ha dichiarato ai microfoni di Teletris – ma ce l’abbiamo fatta, ed è questa la cosa più importante: per la città, per la società, per una tifoseria fantastica. C’è una felicità immensa. Non pensavo di potermi emozionare così. Ora torniamo a Siracusa per festeggiare”.





