Catania, Toscano: “Non siamo qui per partecipare. Non dobbiamo temere niente”

Il Catania accede al secondo turno dei playoff. Gli etnei superano il Giugliano per 3 a 2 al “Massimino” e conquistano così la possibilità di proseguire nel complesso percorso della fase finale. Al termine del match, a commentare la vittoria è stato l’allenatore Domenico Toscano. Il tecnico rossazzurro crede nel cammino della sua squadra e punta a ritagliarsi un ruolo da protagonista.

“Abbiamo vinto contro una squadra organizzata, non era affatto scontato passare il turno – ha dichiarato Toscano -. Di certo non siamo qui solo per partecipare. Questo spirito è quello giusto, ma dobbiamo migliorare nella gestione dei 90 minuti, mantenendo intensità per tutta la gara. Non dobbiamo temere nessuno.”

Nel secondo turno il Catania affronterà il Potenza, reduce dalla vittoria contro il Picerno. Anche in questa occasione, gli etnei giocheranno tra le mura amiche, con il vantaggio di poter contare su due risultati utili su tre. La sfida è in programma per mercoledì 7 marzo, con orario del calcio d’inizio ancora da definire.