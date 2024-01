Si deve operare al più presto: brutto infortunio per l’attaccante | Niente rinnovo e addio vicinissimo

Nel mondo del calcio non sempre le cose vanno nel verso giusto: per questo attaccante oltre il danno anche la beffa. Dopo un inizio di stagione altalenante, l’infortunio sembra aver messo il punto definitivo sul suo rapporto con il club.

Il calcio è lo sport più seguito al mondo. È normale, dunque, che siano tanti gli appassionati che aspirano a scalare le gerarchie e a imporsi come campioni del presente e del futuro. Come ben sappiamo, però, si tratta di qualcosa che è tutt’altro che semplice.

Per natura, infatti, giocare in una squadra impone alcune condizioni per arrivare al successo. L’individualità, in questo sport, si esalta principalmente grazie al giusto amalgama del gruppo. Ci vuole spirito di sacrificio, volontà di mettersi a disposizione, e lasciare da parte gli obiettivi personali per fare spazio a quelli condivisi.

Nonostante ciò, ci sono poi altre variabili che entrano in campo. Un esempio è la tenuta fisica. Tante volte, infatti, nella storia del calcio abbiamo assistito all’esplosione di potenziali campioni che non sono riusciti ad arrivare ai vertici a causa di brutti infortuni.

L’aspetto atletico è molto importante, così come importanti sono i valori che fondano il gruppo squadra. Ogni club, infatti, deve creare un team vincente, con i vincoli che sono imposti dalle finanze messe a disposizione dalla società.

Il brutto infortunio può costare caro

Per questo motivo in ogni momento un singolo evento può cambiare in maniera diametralmente opposta la storia di un rapporto tra squadra e calciatore. È in parte quanto sta accadendo dalle parti di Newcastle nelle ultime ore.

Il problema rimediato all’inguine dall’attaccante Joelinton nell’ultima partita contro il Sunderland in FA Cup sembra molto più serio del previsto. Nelle prossime ore, il brasiliano si recherà a Barcellona, dove verrà operato. A quanto pare, però, questo infortunio potrebbe costare molto di più che un lungo stop.

L’esperienza sembra oramai definitivamente conclusa

L’esperienza di Joelinton al Newcastle, acquistato dai Magpies per 40 milioni di euro dall’Hoffenheim nel 2019, non è mai stata davvero entusiasmante. Il problema inguinale, dunque, sarebbe stato il motivo giusto per concludere il rapporto tra il calciatore e il team di Premier League.

Classe ’96, con la maglia bianconera il brasiliano ha collezionato in totale 180 presenze con tanto di 25 gol e 15 assist: di certo non numeri stratosferici per una prima punta. Il contratto di Joelinton è in scadenza a giugno 2025, ma con ogni probabilità la sua avventura a Newcastle è già finita.