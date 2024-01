Panchina Milan, il nuovo mister te lo porta Ibra | Rapporto speciale tra vincenti nati

Lo svedese ha un asso nella manica da giocarsi qualora Pioli dovesse andar via prima della scadenza del contratto. Ecco di chi si tratta

Il Milan guarda già al futuro. Il posto in Champions League per la prossima stagione di fatto è blindato e ciò consente ampi margini di manovra in vista della prossima stagione. La linea però sarà sempre la medesima, ovvero andare a prendere i migliori giovani in giro per l’Italia e l’Europa.

A questi vanno necessariamente aggiunti dei profili più esperti in grado di poter dare fin da subito quella solidità di cui una squadra come quella rossonera ha bisogno. In tutto ciò però il primo nodo da sciogliere è quello relativo alla guida tecnica. La volontà è quella di andare avanti con Pioli.

Il tecnico emiliano ha un contratto in essere fino al 2025 con il club rossonero, ma non bisogna escludere che di comune accordo si possa optare per una separazione anticipata. In questo momento si tratta comunque di un’ipotesi remota che comunque è sempre bene tenere in considerazione.

Qualora però dovesse verificarsi il Milan avrebbe già un’idea di chi potrebbe essere un papabile successore. O meglio, il nuovo Partner Operativo della compagine lombarda Zlatan Ibrahimovic è pronto a giocarsi una carta che sarebbe a dir poco clamorosa ma al tempo stesso piuttosto suggestiva.

Ibra chiama Conte: il legame speciale tra i due

Si tratta di Antonio Conte che qualora dovesse approdare sulla panchina del Diavolo andrebbe a completare il trittico della grandi del Nord dopo le esperienze con Inter e Juventus. I due seppur non abbiano condiviso nessuna esperienza di club insieme hanno un ottimo rapporto e soprattutto il medesimo modo di intendere il calcio.

Infatti, hanno nelle loro vene il DNA dei vincenti, di coloro che non giocano mai solo per partecipare, ma sempre e solo per arrivare al successo. Un’unità di intenti che nel calcio moderno può fare realmente la differenza. Chiaramente nel caso l’allenatore dovrebbe anche trovare un accordo con la dirigenza visto il suo lauto ingaggio.

Conte alla ricerca del rilancio dopo il brusco addio al Tottenham

Per il tecnico salentino potrebbe essere la giusta occasione per ritrovare una panchina italiana dopo l’esperienza non propriamente positiva al Tottenham culminata con la risoluzione del contratto lo scorso marzo. Il Milan potenzialmente è grado di soddisfare le sue richieste di mercato, che sono sempre piuttosto specifiche.

Dunque, una suggestione nata durante il freddo invernale e che potrebbe definitivamente sbocciare con l’arrivo del caldo estivo. I tifosi del Milan sognano, con Antonio Conte non esistono alternative, qualora dovesse arrivare l’obiettivo non può che essere uno: la vittoria dello scudetto.