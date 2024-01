Sinner, decisione a sorpresa dopo il successo | Il campione italiano prende un’altra strada

Dopo la storica vittoria agli Australian Open il tennista altoatesino potrebbe cimentarsi in una nuova ed entusiasmante esperienza

Jannik Sinner è l’uomo del momento. Il successo agli Australian Open arrivato dopo l’epica finale contro il russo Medvedev ha sancito la definitiva consacrazione del tennista di San Candido. Un’impresa epica visto che nessun italiano aveva mai trionfato a Melbourne prima d’ora.

Prima di lui solo un altro illustre connazionale aveva vinto uno dei quattro tornei del grande Slam, ovvero Adriano Panatta nel 1976 che si aggiudicò il Roland Garros. Un particolare che rende ancor più preziosa la vittoria ottenuta dal ragazzo classe 2001, che con tutta una carriera ancora davanti può davvero scrivere la storia del tennis.

Il 2023 invece si era chiuso con un altro traguardo che rimarrà negli almanacchi, ovvero la vittoria della Coppa Davies, che nel Bel Paese mancava addirittura da 47 anni, quando a vincerla furono i “quattro moschettieri” Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli guidati da Nicola Pietrangeli, capitano non giocatore.

Adesso però in attesa di altre grandi battaglie e di nuovi successi tutti da conquistare per Sinner potrebbe spalancarsi una porta piuttosto importante. Una vetrina che gli consentirebbe di avere il giusto tributo dopo i risultati straordinari ottenuti negli ultimi anni e che hanno dato lustro al tennis italiano.

Sinner al Festival di Sanremo 2024? La decisione del campione

Infatti il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo Amadeus ha invitato pubblicamente l’azzurro a presenziare sul palco dell’Ariston ad almeno una della cinque serate della rassegna della musica italiana in programma nei primi giorni di febbraio. Lo showman per rassicurare Sinner ha precisato che il suo invito ha come intento quello di garantirgli la standing ovation del pubblico presente come ringraziamento per ciò che ha fatto in campo in questi anni.

Dal canto suo Sinner non si è detto troppo propenso. In un’intervista al Corriere si è lasciato andare ad una risposta da vero antidivo: “Conoscendomi, io non ci andrei. Canto malissimo, ballo peggio: sono negato. Qui a Melbourne hanno provato a farmi intonare lo jodel. Lasciamo perdere! Devo giocare a tennis, io”.

Gli sportivi a Sanremo negli ultimi anni

Insomma, almeno per ora non sembrano esserci troppe chance di vedere Sinner a Sanremo. Al contempo mai dire mai. Con Jannik i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo. Si tratterebbe nel caso di una bella sorpresa per il Festival che negli anni però ha avuto l’onore di ospitare tanti grandi personaggi del mondo dello sport.

Tra questi spicca senza dubbio Ibrahimovic che in diverse circostanze ha “coadiuvato” Amadeus. Anche il compianto Sinisa Mihajlovic ha partecipato insieme al fuoriclasse svedese dando vita a dei siparietti piuttosto simpatici. Adesso però è il momento di Sinner. Nella ridente cittadina ligure lo aspettano a braccia aperte, sperando che possa davvero ripensarci.