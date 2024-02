Sinner, anche i migliori possono sbagliare | Il campione italiano ‘bacchettato’ davanti a tutti

Il tennista altoatesino rientrato in Italia dopo lo storico successo agli Australian Open è stato protagonista di un siparietto che ha creato non poco imbarazzo

Jannik Sinner è senz’ombra di dubbio l’uomo del momento per quanto riguarda l’emisfero sportivo italiano. Il tennista originario dell’Alto Adige ha scritto una pagina indelebile della storia italiana vincendo agli Australian Open. Nessun altro connazionale ci era riuscito prima d’ora, il che rende l’idea della portata dell’impresa compiuta.

Dopo aver battuto Djokovic in semifinale e Medvedev in finale per Sinner è il momento dei tributi e degli elogi. Rientrato in Italia è stato subito preso d’assalto dai media che chiaramente non vogliono lasciarsi scappare l’opportunità di intervistarlo e di conoscere le sue sensazioni dopo questo epico trionfo.

Nel corso della conferenza stampa tenuta dopo essere tornato in patria, Sinner si è lasciato andare a qualche battuta sulle sue abitudini e sui suoi gusti personali. D’altronde soprattutto per chi non segue da vicino il tennis si tratta ancora di un personaggio semisconosciuto. A ciò va aggiunta anche la sua natura silenziosa e non troppo propensa ai riflettori.

La logica conseguenza è che non ama troppo i social network come ha dichiarato egli stesso, mentre alla domanda sulle serie tv che sta guardando in questo momento ha risposto senza esitare “Animal Kingdom”. La stava guardando in Australia durante la vittoriosa avventura al grande Slam ed è qui che si è lasciato andare ad un momento non propriamente edificante.

Sinner: la clamorosa gaffe in conferenza stampa

Di fatto la serie che stava guardando nella “terra dei canguri” non si vede in Italia, ma Sinner senza troppi giri di parole ha subito svelato la soluzione al problema: “Per vederla devi mettere il VPN”. Un’affermazione che ha creato un attimo di imbarazzo e che ha portato alla reazione immediata del presidente della Federtennis Angelo Binaghi.

Il massimo dirigente del tennis italiano ha subito affermato che si tratta di una pratica illegale al che Sinner ha ribattuto con un simpatico “io non ce l’ho” scoppiando a ridere insieme a tutti i presenti in sala. Di base però è bene precisarlo le VPN non sono illegali, ma è l’utilizzo che se ne può fare può esserlo.

Sinner e il no al Festival di Sanremo

Insomma, nulla di trascendentale, ma si sa questi argomenti sono sempre piuttosto delicati. Un’altra tematica di assoluto interesse che gravita intorno a Sinner è quella relativa alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Il neo campione senza pensarci troppo ha declinato la proposta di Amadeus.

D’altronde essendo un ragazzo semplice e timido non ama questo genere di palcoscenici. A ciò però ha aggiunto che proprio in quei giorni dovrà allenarsi per farsi trovare pronto in vista dei prossimi eventi. Il suo obiettivo principale infatti è continuare a far bene negli tornei dello Slam.