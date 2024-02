Sinner già dimenticato: il grande assente è proprio lui | Un altro schiaffo per il fuoriclasse italiano

Il tennista altoatesino Jannik Sinner è stato clamorosamente escluso. Dei grandissimi interpreti di questo sport manca praticamente solo lui

La stagione del tennis sta entrando sempre più nel vivo. Archiviati gli Australian Open con la sorprendente vittoria di Sinner, i migliori tennisti del circuito ATP si stanno preparando agli altri grandi appuntamenti dell’anno. In questa fase a tenere banco sono i tornei di Marsiglia, Dallas e Cordoba.

A tenere banco però sono anche delle questioni extracampo che non sono passate per niente inosservate. Di fatto si tratta di una gaffe piuttosto clamorosa visto che l’astro nascente Sinner non è stato nemmeno preso in considerazione. Chiaramente la vicenda ha avuto un’eco importante e per forza di cose avrà delle conseguenze.

Non resta quindi che andare a vedere di cosa si tratta per capire le ragioni che hanno portato a questa decisione a dir poco clamorosa. Il tutto è riconducibile ad un video celebrativo rilasciato dal circuito tennistico che si intitola “The Tour: A Reality Sho” in cui i tennisti si comportano come se fossero in una sorta di reality show.

In questo contesto in cui sono stati presi in considerazione diversi grandi campioni della scena tennistica mondiale come ad esempio Francis Tiafoe, Holger Rune, Stefanons Tsitsipas, Casper Ruud, Andrey Rublev, Andy Murray e Novak Djokovic, qual è il ruolo destinato al neo campione del grande slam australiano?

Dove non sarà presente Jannik Sinner

In pratica nessuno. Sinner non è presente all’interno del filmato in cui in realtà i tennisti non sono reali, ma sono personaggi interpretati da attori professionisti. In realtà anche le trame delle delle loro vite sono diverse e di fatto sono state romanzate in modo tale che siano più spettacolari agli occhi degli spettatori.

Ma poco importa. Il ragazzo di Sesto Pusteria da antidivo per antonomasia non ama le luci dei riflettori e si sta allenando per farsi trovare pronto per i prossimi grandi appuntamenti, in cui vuole essere ancora protagonista e confermarsi tra i migliori tennisti a livello internazionale.

La reazione di Djokovic: “Chiedete al regista…”

Dal canto suo invece Djokovic che solitamente era abituato ad aprire l’anno con il successo in terra oceaniana ha commentato su X in maniera quasi autocritica il suo ruolo nel video: “Normalmente gli sceneggiatori iniziano la stagione con il mio personaggio Novak che vince il titolo dell’Australian Open”.

Il fuoriclasse serbo ha poi proseguito ironizzando: “Chiunque non gradisca l’inizio di questa stagione, si prega di contattare il regista”. Insomma, Nole seppur ancora un po’ scottato dalla sconfitta in semifinale contro Sinner, ha voglia di reagire. D’altronde sa benissimo chi è l’avversario da battere in questo momento.