Djokovic, il messaggio è strappalacrime: ‘Grazie di tutto’ | Lo ha annunciato insieme alla moglie

Il tennista serbo ha comunicato un’importantissima notizia insieme alla moglie Jelena. L’annuncio ha commosso tutto il mondo del web

Smaltita la delusione per il mancato successo agli Australian Open, per Novak Djokovic c’è ancora tutta un’annata da scrivere. Il serbo vuole centrare nuovi record nonostante la sua carriera pulluli di successi di ogni genere. Il prossimo grande appuntamento è il Roland Garros di maggio in cui vuole confermarsi campione dopo aver trionfato lo scorso anno.

Nel medesimo periodo si giocano anche gli Internazionali di Roma, che seppur sia un torneo non equiparabile a quelli del Grande Slam è comunque una vetrina importante. Inoltre Nole adora l’Italia e la città eterna e spera di trionfare ancora sulla terra rossa del Foro Italico dopo l’ultima affermazione ottenuta nel 2022.

Prima però ci sono altri incontri a dir poco avvincenti come quelli dei tornei di Rotterdam, Miami e Montecarlo, in cui il serbo in passato si è tolto notevoli soddisfazioni. Dopo la cocente sconfitta contro Sinner a Melbourne è giunto il momento del riscatto e chissà se lungo il percorso incontrerà nuovamente il tennista altoatesino.

Non solo campo però. Djokovic è molto attivo anche al di fuori e a tal proposito in questi giorni sta facendo notizia una sua importante iniziativa che ha ottenuto un successo a dir poco strepitoso. Andiamo a scoprire di cosa si tratta esattamente e da chi è stato aiutato in questa circostanza.

Djokovic: la notizia che ha portato il sorriso ai suoi fan e non solo

Novak infatti insieme alla moglie Jelena ha creato una fondazione benefica che come obiettivo quello di aiutare le persone meno fortunate, in particolare i bambini dei luoghi più problematici del suo paese. L’ultima raccolta fondi ha avuto dei risultati clamorosi che il tennista ha voluto condividere con i suoi followers.

L’annuncio è arrivato direttamente sul suo profilo Instagram dove spicca la sua immagine in compagnia della sua dolce metà. Entrambi si sono mostrati super sorridenti. D’altronde non poteva che essere così visto che con il lauto denaro ricavato si potrà addirittura a costruire un asilo.

La raccolta benefica è andata oltre ogni più rosea previsione

Nella didascalia la stella del tennis ha fatto un breve preambolo in cui ha spiegato a quale località saranno indirizzati i proventi della raccolta: “Ogni bambino merita il suo posto all’asilo e con il vostro e il nostro aiuto 60 bambini del villaggio Rvati di Raška avranno la loro scuola materna e l’opportunità di crescere in un ambiente sicuro e incoraggiante”.

Nell’ultima parte ha poi menzionate le cifre che saranno messe a disposizione per il progetto: “L’importo totale che verrà investito nella costruzione, ricostruzione e attrezzatura dell’asilo è di 174.222 euro. Grazie per aver superato i nostri obiettivi insieme”. Insomma oltre ad essere un grande professionista Djokovic si conferma anche una grande persona.