Sinner – Medvedev in tv e streaming: orario, dove vederla in chiaro, canale / ATP Finals

Jannik Sinner gioca l’ultima partita del girone di ATP Finals: il match è contro Daniil Medvedev. Ma dove vedere la partita in diretta tv e streaming? A che orario comincia?

DOVE VEDERE SINNER – MEDVEDEV IN TV E STREAMING? INFO, CANALE, ORARIO, DIRETTA IN CHIARO – ATP FINALS

L’inizio dell’incontro tra Sinner e Medvedev è previsto alle ore 20.30 di giovedì 14 novembre. La partita si potrà seguire su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis. Si potrà vedere la partita anche in streaming per gli abbonati Sky, che potranno usufruire del servizio tramite la app Sky Go. La diretta streaming è disponibile anche su Now (vedi QUI).

Per l’occasione la partita sarà visibile in chiaro: una partita al giorno sarà infatti visibile in diretta tv sui RAI 2 e in streaming sulla piattaforma RaiPlay.