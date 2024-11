Repubblica – “Fischi e biglietti persi, finita la luna di miele tra il Palermo e i tifosi”

“Il pericolo non è soltanto quello di gettare alle ortiche un’annata in cui sono stati investiti quattrini ed energie, ma che le costanti ferite lasciate aperte da una squadra in difficoltà nel raggiungere i suoi obiettivi creino un’emorragia con tifosi, perdendo quel sentimento ricreato a fatica ripartendo dalla D post fallimento”.

Questo l’incipit di Repubblica che analizza la situazione legata alla vendita dei biglietti con numeri sempre alti ma diminuiti nel corso del tempo per le prestazioni sottotono del Palermo.

I tifosi ci sono, ma quanto durerà? Intanto dai 12.622 biglietti venduti nella prima gara stagionale al “Barbera” contro il Cosenza (finita in pareggio) si è passati ai 6.911 della sfida col Cittadella. Ora, si attende la risposta per il match contro la Sampdoria.