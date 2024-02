Jannik Sinner a caccia del terzo posto nella classifica Atp e della vittoria del torneo di Rotterdam: l’azzurro affronterà Monfils negli ottavi di finale. Ma dove vedere il match in diretta tv e streaming? C’è anche la diretta in chiaro?

SINNER – MONFILS: DOVE VEDERE IN TV E IN STREAMING IL MATCH / ATP ROTTERDAM

Il match sarà visibile su Sky: in tv sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre in streaming su Sky Go.