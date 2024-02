Ascoli – Cremonese in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie B

Match cruciale per la Cremonese. La squadra di Stroppa, reduce dal pari contro la Reggiana, affronta l’Ascoli e può approfittare dello scontro diretto tra Palermo e Como per consolidare il secondo posto. Calcio d’inizio alle ore 20.30 di oggi, venerdì 16 febbraio. Ma dove vedere la partita in tv e in live streaming?

ASCOLI – CREMONESE IN TV E STREAMING: DOVE VEDERLA, CANALE, LINK / SERIE B

Il match è visibile in diretta tv su Sky Sport: la partita sarà trasmessa integralmente sul canale 252, con live streaming su Sky Go e NOW. NOTA BENE – La partita è trasmessa in streaming anche da DAZN (QUI il link).

DAZN IN TV: COME VEDERE LA PARTITA SU UN TELEVISORE

Per vedere lo streaming di DAZN su una tv serve una smart tv connessa a internet, una console supportata oppure un decoder Sky Q. Altrimenti va collegato il proprio pc, smartphone o tablet alla televisione: per farlo si possono utilizzare dispositivi wireless come Google Chromecast o Amazon Fire stick, oppure collegare all’uscita HDMI il proprio pc, smartphone o tablet alla tv usando il cavo specifico.