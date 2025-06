Siracusa, sfuma all’ultima curva la Poule Scudetto: vince il Livorno

Il sogno del Siracusa si infrange in finale: il Livorno vince 2 -1 ed è campione d’Italia di Serie D. La formazione siciliana si arrende nei minuti finali della gara decisiva per la Poule Scudetto – giocata in campo neutro allo stadio “Bonolis” di Teramo – al termine di una battaglia decisa dal guizzo dei granata quando ormai i rigori sembravano imminenti.

Gli uomini di Turati non riescono a coronare un’annata straordinaria con l’ultimo grande traguardo. Resta però un percorso eccellente quello degli aretusei, che ora potranno concentrarsi interamente sulla prossima stagione in Serie C, dopo una promozione conquistata con pieno merito.

La partita

Il primo tempo regala emozioni forti: al 28’ è il Livorno a portarsi in vantaggio con Regoli, ma il Siracusa reagisce subito e, cinque minuti dopo, trova il pareggio con Puzone. Nella ripresa l’equilibrio regna sovrano per mezz’ora, fino a che, al minuto 75, i toscani trovano il gol decisivo: Bellini svetta di testa su assist di Bonassi e firma il 2 – 1.





Adesso la Serie C

Amarezza per il Siracusa, fermato proprio all’ultimo atto, ma resta l’orgoglio per un cammino da protagonista. L’obiettivo adesso sarà pianificare al meglio il ritorno tra i professionisti, dopo una promozione conquistata dominando il girone I per tutta la stagione.