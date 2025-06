Palermo femminile, sfuma la Coppa Italia Serie C: in finale ci va il Frosinone (0 – 1)

La stagione del Palermo femminile si conclude con l’eliminazione dalla Coppa Italia Serie C: le rosanero sono andate a un passo dalla finale ma sono state eliminate dal Frosinone con il risultato di 0 – 1.

La partita è stata decisa dalla rete di Sgambato al 76’: per il Palermo sfuma il sogno della Coppa dopo aver raggiunto una salvezza tranquilla in campionato.

Le laziali giocheranno la finale contro lo Spezia Women, che in campionato ha già festeggiato la promozione in Serie B e che in Coppa ha eliminato ai rigori il Real Meda.