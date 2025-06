Ranieri, Baldini, Inzaghi: tre panchine bollenti e un messaggio per il Palermo

È il momento degli allenatori. Raramente ho visto una simile rivoluzione sulle panchine italiane. Da Inzaghi (Simone), crollato nel finale, a Gasperini che va alla Roma lanciando Juric all’Atalanta; l’Inter che scommette d’azzardo su Chivu e la Juve che resta col cerino in mano e conferma Tudor; Allegri che torna al Milan e un mega rimpasto tra le formazioni di coda. E adesso anche la Nazionale, con la clamorosa vicenda di Spalletti, che per tempi e modi non ha precedenti.

Ma ci sono tre nomi, a proposito di panchine, su cui voglio soffermarmi: Claudio Ranieri, Silvio Baldini e Pippo Inzaghi. Allenatori che hanno sullo sfondo i colori rosanero. Ranieri vestì la maglia rosa 40 anni fa (50 presenze), e fu decisivo per il ritorno in B; Baldini la B l’ha conquistata tre anni fa con una cavalcata nei playoff che nessuno poteva prevedere (tranne lui); Inzaghi la storia non l’ha ancora scritta ma dovrà scriverla tra pochissimo.

La lezione di Ranieri

Claudio Ranieri, quasi certamente, allenerà la Nazionale italiana e se la situazione contrattuale con la Roma si sbloccherà (molto probabile) potrebbe essere annunciato già stasera dopo la gara con la Moldavia. Sarebbe, a 73 anni suonati, la degna conclusione di una storia meravigliosa come lo scudetto inglese vinto con il piccolo Leicester.





Non c’è bisogno di riassumere tutta la sua carriera da allenatore, soprattutto gli ultimi anni. A Roma lo venerano come il santo patrono, a Cagliari viene ancora idolatrato, il 95% degli italiani lo vuole sulla panchina azzurra. La sua meravigliosa carriera è un inno al buon senso, alla capacità di tirare fuori il massimo da ogni giocatore e creare gruppi granitici, di rispondere alle domande con assoluta chiarezza e coerenza, di fare scelte tecniche guardando negli occhi i giocatori. Cose ormai sconosciute nell’Italia del pallone.

La “lucida follia” di Baldini

E poi c’è Silvio Baldini, così distante da Ranieri ma anche così vicino. Non parlategli troppo di tattica, di moduli e di altre cose del genere. Lui insegue la sua ‘visione’ con una coerenza che sa di coraggio e incoscienza. Più perdeva con il Pescara e più ripeteva che i playoff li avrebbe vinti comunque, anche da decimo in classifica. E quella che a Palermo sembrava una vittoria ‘impossibile’ è stata replicata a distanza di tre anni.

La voglia, la pazzia, l’incoscienza e l’allegria, avrebbe cantato Ornella Vanoni. Ma l’ha rifatto di nuovo. E non può essere un caso. Ho seguito le sue parole in conferenza stampa (sono già virali) ed è andata esattamente come mi aspettavo: poco calcio, molta ‘filosofia’. Ma a Pescara, per lui, si butterebbero sotto un treno. E a Palermo in tanti hanno rimpianto la sua “lucida follia”.

L’invasione dei ‘computer’

Chi mi segue sul sito o in tv da anni conosce la mia idiosincrasia verso alcune degenerazioni del calcio moderno (per non parlare dell’uso italiano del Var). Troppi computer, troppi dati, troppe analisi del match con zone calde e fredde: non sono contrario ai progressi della scienza, ovviamente, ma credo che ogni tanto si smarriscano i principi basilari del calcio dove le motivazioni, il gruppo e il buon senso molto spesso possono fare la differenza.

Ranieri e Baldini (con le dovute proporzioni) sono in questo momento gli alfieri di questa filosofia. Anche il Palermo, come tante altre squadre di A e B, ha pagato il pedaggio per uno sviluppo delle ultime tre stagioni dominato più dai numeri che dal cuore.

La sintesi di Pippo Inzaghi

Ora tocca a Pippo Inzaghi. Il tecnico scelto dal Palermo sembra la migliore sintesi possibile tra esperienza, calcio antico e calcio moderno. Da uno che esultava come un indemoniato anche per i gol più semplici e inutili, ci aspettiamo la capacità di ridare entusiasmo a una piazza che ha vissuto tre stagioni ben al di sotto delle speranze. Ovviamente nel rispetto del calcio, dei ‘computer’ e delle tattiche: ma con un posto di rilievo anche per il cuore e la passione. Che non guastano mai.

LEGGI ANCHE

ITALIA, SPALLETTI ESONERATO

INZAGHI E IL PALERMO, UNA STORIA LUNGA 32 ANNI