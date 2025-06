GdS – “Calciomercato Palermo: Vasic ‘chiama’ il Padova, Audero vuole i rosa”

Si cominciano a delineare i primi movimenti in entrata e uscita del Palermo. Alessandro Arena, sulle pagine del Giornale di Sicilia, fa il punto della situazione sul calciomercato rosanero, che ancora non è entrato nel vivo ma che comincia a muoversi.

Uno dei giocatori che potrebbe essere ceduto è Vasic, che andrà via in prestito per avere più spazio. Il centrocampista ha messo il Padova, neopromosso in Serie B, in cima alla lista delle preferenze. Al club veneto, che ha già avuto il giocatore tra il 2020 e il 2023, l’idea di un ritorno non dispiacerebbe affatto.

Anche Desplanches sembra aver accettato l’idea di una cessione in prestito. Nessun acquirente si è ancora fatto avanti, ma è chiaro che l’imminente Europeo Under 21 sia una vetrina importante per il portiere titolare dell’Italia. Il tema della porta, poi, è strettamente attuale per il Palermo.





L’obiettivo dei rosa è riprendere Audero dal Como. L’estremo difensore in Sicilia si è trovato benissimo e vorrebbe giocare da titolare anche il prossimo anno, situazione che nella squadra di Fabregas sarebbe molto complicata. Le parti devono concordare cifra e formula di un eventuale trasferimento.

