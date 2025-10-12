Siracusa - Sorrento in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale e orario \ Serie C ​​

Siracusa – Sorrento in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale e orario \ Serie C

Redazione 12/10/2025 07:00

Marco Turati (Pagina ufficiale Siracusa-S. Amato) Stadionews

👉 Domenica 12 ottobre il Siracusa torna in campo per affrontare il Sorrento nella nona giornata del Girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 14.30 allo stadio “Nicola De Simone”.

Un match importante per gli aretusei, che cercano riscatto dopo un avvio difficile di campionato.

📡 Siracusa – Sorrento: dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita non sarà trasmessa in chiaro, ma sarà visibile in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti esclusivi del campionato di Serie C.



📺 Canali TV:

  • Sky Sport 256

💻 Streaming:

  • Sky Go (per abbonati Sky)

  • NOW (servizio streaming on demand di Sky)

⚽️ In sintesi

📅 Data: domenica 12 ottobre

🕝 Orario: 14.30

🏟️ Stadio: Nicola De Simone – Siracusa

📺 Canale TV: Sky Sport 254

💻 Streaming: Sky Go, NOW

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *