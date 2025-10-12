Siracusa – Sorrento in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale e orario \ Serie C
👉 Domenica 12 ottobre il Siracusa torna in campo per affrontare il Sorrento nella nona giornata del Girone C di Serie C. Fischio d’inizio alle ore 14.30 allo stadio “Nicola De Simone”.
Un match importante per gli aretusei, che cercano riscatto dopo un avvio difficile di campionato.
📡 Siracusa – Sorrento: dove vedere la partita in diretta tv e streaming
La partita non sarà trasmessa in chiaro, ma sarà visibile in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti esclusivi del campionato di Serie C.
📺 Canali TV:
Sky Sport 256
💻 Streaming:
Sky Go (per abbonati Sky)
NOW (servizio streaming on demand di Sky)
⚽️ In sintesi
📅 Data: domenica 12 ottobre
🕝 Orario: 14.30
🏟️ Stadio: Nicola De Simone – Siracusa
📺 Canale TV: Sky Sport 254
💻 Streaming: Sky Go, NOW