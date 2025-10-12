Cavese – Trapani in tv e streaming: dove vederla, canale e orario \ Serie C
Cavese – Trapani, match valido per il campionato di Serie C 2024/2025, si gioca domenica 12 ottobre alle ore 14:30allo stadio Simonetta Lamberti di Cava de’ Tirreni.
Scopri di seguito dove vedere Cavese – Trapani in diretta tv e streaming, con tutte le informazioni su canale, orario e piattaforme disponibili 📡⚽
🕒 Cavese – Trapani: data e orario
Data: domenica 12 ottobre 2025
Orario calcio d’inizio: ore 14:30
Stadio: Simonetta Lamberti, Cava de’ Tirreni
📡 Cavese – Trapani in diretta tv: su che canale vederla
Il match tra Cavese e Trapani sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport.
📺 Canale: Sky Sport 254 (disponibile su satellite)
💻 Cavese – Trapani in streaming: come vederla online
Gli abbonati Sky potranno seguire la partita anche in streaming su:
Sky Go (disponibile su smartphone, tablet e PC)
NOW (servizio streaming on demand di Sky, con pacchetto Sport attivo)