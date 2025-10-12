Monopoli – Salernitana in tv e streaming: dove vederla, canale e orario \ Serie C
Il match tra Monopoli e Salernitana, valido per la Serie C 2024/2025, si giocherà domenica 12 ottobre alle ore 12:30allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli.
Scopri subito dove vedere Monopoli – Salernitana in diretta tv e streaming, con tutte le informazioni utili su canale, orario e piattaforme disponibili 📡⚽
🕒 Monopoli – Salernitana: data e orario
Data: domenica 12 ottobre 2025
Orario calcio d’inizio: ore 12:30
Stadio: Vito Simone Veneziani, Monopoli
📺 Monopoli – Salernitana in diretta tv: su che canale vederla
Il big match della domenica a ora di pranzo sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport.
✅ Canale: Sky Sport 251 (piattaforma satellitare Sky)
💻 Monopoli – Salernitana in streaming: dove vederla online
Oltre alla diretta TV, Monopoli – Salernitana sarà disponibile anche in streaming live, per gli abbonati Sky, su:
📱 Sky Go (su smartphone, tablet e PC)
🌐 NOW (in streaming con pass Sport attivo)