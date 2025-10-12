Monopoli - Salernitana in tv e streaming: dove vederla, canale e orario \ Serie C ​​

Monopoli – Salernitana in tv e streaming: dove vederla, canale e orario \ Serie C

Redazione 12/10/2025 07:30

FOTO PEPE / PUGLIA

Il match tra Monopoli e Salernitana, valido per la Serie C 2024/2025, si giocherà domenica 12 ottobre alle ore 12:30allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli.

Scopri subito dove vedere Monopoli – Salernitana in diretta tv e streaming, con tutte le informazioni utili su canale, orario e piattaforme disponibili 📡⚽

🕒 Monopoli – Salernitana: data e orario

  • Data: domenica 12 ottobre 2025

  • Orario calcio d’inizio: ore 12:30

  • Stadio: Vito Simone Veneziani, Monopoli

📺 Monopoli – Salernitana in diretta tv: su che canale vederla

Il big match della domenica a ora di pranzo sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport.
Canale: Sky Sport 251 (piattaforma satellitare Sky)



💻 Monopoli – Salernitana in streaming: dove vederla online

Oltre alla diretta TV, Monopoli – Salernitana sarà disponibile anche in streaming live, per gli abbonati Sky, su:

  • 📱 Sky Go (su smartphone, tablet e PC)

  • 🌐 NOW (in streaming con pass Sport attivo)

