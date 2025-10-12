Athletic Palermo - Enna, c'è la diretta in chiaro: dove vederla in tv e streaming / Serie D ​​

L’Athletic Club Palermo di Emanuele Ferraro torna in campo domenica 12 ottobre, alle ore 16, al Velodromo “Paolo Borsellino”, dove ospiterà l’Enna.

Athletic Palermo – Enna in diretta tv e streaming 🖥️📱

Buone notizie per tutti i tifosi nerorosa e gli appassionati di Serie D: Athletic Palermo – Enna sarà visibile in diretta streaming gratuita e in chiaro.

✅ Diretta streaming gratuita







📍 Dove vederla: canale YouTube ufficiale dell’Athletic Club Palermo

💻 Disponibile su: smartphone, tablet, PC e smart TV

Un’occasione imperdibile per seguire in tempo reale le gesta dell’Athletic Palermo, con la possibilità di vivere ogni azione anche a distanza. La trasmissione sarà accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a internet, garantendo così la massima fruibilità a tutti i tifosi.