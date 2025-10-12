Acireale - Gela in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming / Serie D ​​

Serie D, Girone I – Acireale e Gela si sfidano domenica 12 ottobre allo stadio “Aci Galatea” di Acireale. Scopri dove vedere la partita in diretta streaming gratuita.

✅ Acireale – Gela in diretta: data, orario e luogo

Partita: Acireale – Gela

Competizione: Serie D 2025/2026 – Girone I

Data: Domenica 12 ottobre 2025

Calcio d’inizio: Ore 15:00

Stadio: “Aci Galatea”, Acireale (CT)

📺 Dove vedere Acireale – Gela in diretta tv e streaming gratis

Non è prevista una diretta TV tradizionale per Acireale – Gela, ma la partita sarà trasmessa in chiaro e gratuitamente in diretta streaming grazie al media partner ufficiale del Gela, Nova TV Italia.

🔴 Diretta streaming gratuita su:

Canale YouTube ufficiale di Nova TV Italia

Pagina Facebook ufficiale di Nova TV Italia

Collegandosi poco prima del calcio d’inizio, sarà possibile seguire gratuitamente l’intero match da qualsiasi dispositivo: smartphone, tablet, PC o smart TV.







📌 Link utili per seguire la partita

⚽ Match importante per entrambe le squadre

Acireale e Gela si affrontano in uno dei match più attesi della giornata di Serie D. I padroni di casa cercano punti preziosi per risalire la classifica, mentre il Gela – forte della copertura media garantita da Nova TV – punta a confermare il buon momento di forma.

Entrambe le tifoserie potranno seguire la sfida in diretta gratis e senza abbonamento, grazie alla trasmissione su piattaforme accessibili a tutti.