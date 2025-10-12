Messina - Reggina in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming / Serie D ​​

Derby dello Stretto imperdibile in Serie D! Scopri come vedere gratis in chiaro Messina – Reggina in diretta TV e streaming domenica 12 ottobre. Tutte le info su orari, canali e piattaforme ufficiali.

✅ Messina – Reggina: data, orario e stadio

Partita: Messina – Reggina

Competizione: Serie D 2025/2026 – Girone I

Data: Domenica 12 ottobre 2025

Calcio d’inizio: Ore 15:00

Stadio: “Franco Scoglio” – Messina

📺 Dove vedere Messina – Reggina in diretta tv e streaming gratis

Il derby Messina – Reggina sarà trasmesso in chiaro e gratuitamente, sia in TV Digitale Terrestre che in diretta streaming, grazie alla copertura di ReggioTV.

📡 DIRETTA TV IN CHIARO

Canale 77 o 677 del Digitale Terrestre (Calabria)

Canale 133 del Digitale Terrestre (in tutta Italia per i tifosi fuori sede)

➤ Per vedere il canale 133 : Collega la tua TV a internet Premi la freccia SU del telecomando Seleziona TV Regionali > Sud Italia



💻 DIRETTA STREAMING GRATIS

La partita sarà trasmessa anche in diretta streaming gratuita su diverse piattaforme ufficiali:







🌐 Sito ufficiale: www.reggiotv.it

📱 App ufficiale ReggioTV (disponibile su smartphone e tablet)

👍 Pagina Facebook ufficiale ReggioTV: facebook.com/reggiotv