Messina - Reggina in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming / Serie D ​​

Redazione 12/10/2025 10:55

Derby dello Stretto imperdibile in Serie D! Scopri come vedere gratis in chiaro Messina – Reggina in diretta TV e streaming domenica 12 ottobre. Tutte le info su orari, canali e piattaforme ufficiali.

✅ Messina – Reggina: data, orario e stadio

  • Partita: Messina – Reggina

  • Competizione: Serie D 2025/2026 – Girone I

  • Data: Domenica 12 ottobre 2025

  • Calcio d’inizio: Ore 15:00

  • Stadio: “Franco Scoglio” – Messina

📺 Dove vedere Messina – Reggina in diretta tv e streaming gratis

Il derby Messina – Reggina sarà trasmesso in chiaro e gratuitamente, sia in TV Digitale Terrestre che in diretta streaming, grazie alla copertura di ReggioTV.

📡 DIRETTA TV IN CHIARO

  • Canale 77 o 677 del Digitale Terrestre (Calabria)

  • Canale 133 del Digitale Terrestre (in tutta Italia per i tifosi fuori sede)
    Per vedere il canale 133:

    1. Collega la tua TV a internet

    2. Premi la freccia SU del telecomando

    3. Seleziona TV Regionali > Sud Italia

💻 DIRETTA STREAMING GRATIS

La partita sarà trasmessa anche in diretta streaming gratuita su diverse piattaforme ufficiali:



