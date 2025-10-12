Messina – Reggina in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming / Serie D
Derby dello Stretto imperdibile in Serie D! Scopri come vedere gratis in chiaro Messina – Reggina in diretta TV e streaming domenica 12 ottobre. Tutte le info su orari, canali e piattaforme ufficiali.
✅ Messina – Reggina: data, orario e stadio
Partita: Messina – Reggina
Competizione: Serie D 2025/2026 – Girone I
Data: Domenica 12 ottobre 2025
Calcio d’inizio: Ore 15:00
Stadio: “Franco Scoglio” – Messina
📺 Dove vedere Messina – Reggina in diretta tv e streaming gratis
Il derby Messina – Reggina sarà trasmesso in chiaro e gratuitamente, sia in TV Digitale Terrestre che in diretta streaming, grazie alla copertura di ReggioTV.
📡 DIRETTA TV IN CHIARO
Canale 77 o 677 del Digitale Terrestre (Calabria)
Canale 133 del Digitale Terrestre (in tutta Italia per i tifosi fuori sede)
➤ Per vedere il canale 133:
Collega la tua TV a internet
Premi la freccia SU del telecomando
Seleziona TV Regionali > Sud Italia
💻 DIRETTA STREAMING GRATIS
La partita sarà trasmessa anche in diretta streaming gratuita su diverse piattaforme ufficiali:
🌐 Sito ufficiale: www.reggiotv.it
📱 App ufficiale ReggioTV (disponibile su smartphone e tablet)
👍 Pagina Facebook ufficiale ReggioTV: facebook.com/reggiotv