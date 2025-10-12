Cosenza – Atalanta U23 in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C
Serie C 2025/2026 – Scopri dove vedere in diretta tv e streaming il match tra Cosenza e Atalanta Under 23, in programma domenica 12 ottobre. Tutte le info su orario, canali Sky e piattaforme ufficiali.
✅ Cosenza – Atalanta U23: data, orario e stadio
Partita: Cosenza – Atalanta U23
Competizione: Serie C – Girone A
Data: Domenica 12 ottobre 2025
Calcio d’inizio: Ore 14:30
Stadio: “San Vito – Gigi Marulla”, Cosenza
📺 Dove vedere Cosenza – Atalanta U23 in diretta tv
Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky, emittente che detiene i diritti del campionato di Serie C 2025/2026.
Canali Sky per la diretta:
Sky Sport Calcio (canale 202)
Sky Sport (canale 251)
💻 Diretta streaming Cosenza – Atalanta U23
Chi preferisce seguire il match in streaming potrà farlo tramite:
Sky Go (per abbonati Sky)
NOW TV (previo abbonamento al pacchetto Sport)
Entrambe le piattaforme permettono la visione su smartphone, tablet, PC e Smart TV.