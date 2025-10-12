Cosenza - Atalanta U23 in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C ​​

Cosenza – Atalanta U23 in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C

Redazione 12/10/2025 11:00

Serie C 2025/2026 – Scopri dove vedere in diretta tv e streaming il match tra Cosenza e Atalanta Under 23, in programma domenica 12 ottobre. Tutte le info su orario, canali Sky e piattaforme ufficiali.

✅ Cosenza – Atalanta U23: data, orario e stadio

  • Partita: Cosenza – Atalanta U23

  • Competizione: Serie C – Girone A

  • Data: Domenica 12 ottobre 2025

  • Calcio d’inizio: Ore 14:30

  • Stadio: “San Vito – Gigi Marulla”, Cosenza

📺 Dove vedere Cosenza – Atalanta U23 in diretta tv

Il match sarà trasmesso in esclusiva su Sky, emittente che detiene i diritti del campionato di Serie C 2025/2026.

Canali Sky per la diretta:

  • Sky Sport Calcio (canale 202)

  • Sky Sport (canale 251)

💻 Diretta streaming Cosenza – Atalanta U23

Chi preferisce seguire il match in streaming potrà farlo tramite:



  • Sky Go (per abbonati Sky)

  • NOW TV (previo abbonamento al pacchetto Sport)

Entrambe le piattaforme permettono la visione su smartphone, tablet, PC e Smart TV.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *