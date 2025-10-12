Benevento – Altamura in tv e streaming: dove vedere la partita, canale, orario / Serie C
Serie C 2025/2026 – Tutte le info su dove vedere in diretta tv e streaming Benevento – Altamura, sfida valida per il campionato di Lega Pro. Orario, canale Sky e piattaforme digitali ufficiali.
✅ Benevento – Altamura: data, orario e stadio
Partita: Benevento – Altamura
Competizione: Serie C – Girone C
Data: Domenica 12 ottobre 2025
Calcio d’inizio: Ore 17:30
Stadio: “Ciro Vigorito”, Benevento
📺 Dove vedere Benevento – Altamura in diretta tv
La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Sky, emittente titolare dei diritti del campionato di Serie C per la stagione 2025/2026.
Canale Sky per seguire la partita:
Sky Sport (canale 251)
💻 Benevento – Altamura in streaming: come seguirla online
Sarà possibile vedere Benevento – Altamura anche in diretta streaming, in due modalità:
Sky Go – Servizio incluso per tutti gli abbonati Sky, accessibile da smartphone, tablet e PC
NOW TV – Piattaforma on demand di Sky, con accesso previo abbonamento al pacchetto Sport