Benevento - Altamura in tv e streaming: dove vedere la partita, canale, orario / Serie C ​​

Benevento – Altamura in tv e streaming: dove vedere la partita, canale, orario / Serie C

Redazione 12/10/2025 11:04

Serie C 2025/2026 – Tutte le info su dove vedere in diretta tv e streaming Benevento – Altamura, sfida valida per il campionato di Lega Pro. Orario, canale Sky e piattaforme digitali ufficiali.

✅ Benevento – Altamura: data, orario e stadio

  • Partita: Benevento – Altamura

  • Competizione: Serie C – Girone C

  • Data: Domenica 12 ottobre 2025

  • Calcio d’inizio: Ore 17:30

  • Stadio: “Ciro Vigorito”, Benevento

📺 Dove vedere Benevento – Altamura in diretta tv

La sfida sarà trasmessa in esclusiva su Sky, emittente titolare dei diritti del campionato di Serie C per la stagione 2025/2026.

Canale Sky per seguire la partita:

  • Sky Sport (canale 251)

💻 Benevento – Altamura in streaming: come seguirla online

Sarà possibile vedere Benevento – Altamura anche in diretta streaming, in due modalità:



  • Sky Go – Servizio incluso per tutti gli abbonati Sky, accessibile da smartphone, tablet e PC

  • NOW TV – Piattaforma on demand di Sky, con accesso previo abbonamento al pacchetto Sport

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *