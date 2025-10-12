Scontri tra tifosi di Catania e Casertana sull'A2: corsie invase e oggetti lanciati ​​

Attimi di tensione sull’autostrada A2 del Mediterraneo, in provincia di Salerno. A venire a contatto, nel pomeriggio di sabato 11 ottobre, sarebbero stati alcuni tifosi della Casertana e del Catania: i primi di ritorno dalla trasferta vinta a Picerno, i secondi da quella di Giugliano. L’incrocio tra i due gruppi ha dato origine a violenti disordini lungo la carreggiata.

Secondo le prime ricostruzioni, un centinaio di persone avrebbe invaso entrambe le corsie, lanciando pietre e fumogeni. Il traffico è stato bloccato per alcuni minuti e molti automobilisti, sorpresi e impauriti dalla scena, si sono fermati in attesa dell’intervento delle forze dell’ordine.

All’arrivo delle pattuglie, però, i partecipanti agli scontri si erano già dileguati. Non si registrano feriti né danni ai veicoli. La Questura di Salerno, insieme alla Digos e alle Questure di Caserta e Catania, sta indagando per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare se si sia trattato di un incontro casuale o di uno scontro organizzato.







