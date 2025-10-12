Casarano - Audace Cerignola in tv e streaming: dove vederla, canale, orario / Serie C ​​

Redazione 12/10/2025 11:32

⚽ Domenica 12 ottobre 2025 andrà in scena Casarano – Audace Cerignola, sfida valida per il campionato di Serie C 2025/26. Il match si giocherà allo Stadio “Giuseppe Capozza” di Casarano, con fischio d’inizio alle ore 14:30.

Scopriamo insieme dove vedere Casarano – Audace Cerignola in tv e streaming, su quale canale, a che orario e con quali piattaforme disponibili.

🗓️ Casarano – Audace Cerignola: data e orario

  • 📆 Data: Domenica 12 ottobre 2025

  • 🕒 Orario calcio d’inizio: ore 14:30

  • 🏟️ Stadio: Giuseppe Capozza, Casarano

  • 🏆 Competizione: Serie C – Girone C

📡 Dove vedere Casarano – Audace Cerignola in TV

La diretta TV di Casarano – Audace Cerignola sarà trasmessa su Sky, che detiene in esclusiva i diritti per la Serie C.



🛰️ Canali TV disponibili:

  • 📺 Sky Sport Arena

  • 📺 Sky Sport canale 252

✅ La visione è riservata agli abbonati Sky Calcio.

💻 Casarano – Audace Cerignola in streaming

Per chi preferisce guardare la partita in mobilità o su dispositivi digitali, è disponibile anche in streaming live:

🔹 Sky Go – per tutti gli abbonati Sky
🔹 NOW – con il pass sport acquistabile anche senza parabola

📱💻 Disponibile su smartphone, tablet, PC e Smart TV.

